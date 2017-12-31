موسكو تنفي إنتهاكها عقوبات أممية ضد كوريا الشمالية

أخبار الآن | موسكو - روسيا ( وكالات )



نفت وزارةُ الخارجية الروسية اتهامات بانتهاكِ العقوبات التي تفرضها الأممُ المتحدة على كوريا الشمالية، وكانت تقارير إعلامية ذكرت استناداً إلى مصادر لم تُسمها أن سفنَ شحنٍ روسية أمدت كوريا الشمالية على نحوٍ متكرر بمحروقات، وبحسبِ التقارير سلمت تلك السفن شحنتها لسفنِ شحنٍ كورية شمالية في أعالي البحار.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم السبت أن الإلتزام بالإجراءات العقابية يجرى على نحو كامل، يذكر أن مجلس الأمن أصدر في سبتمبر(أيلول) الماضي قراراً بحظر التبادل التجاري من سفينة إلى سفينة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكوريا الشمالية، ونص القرار الأخير أيضاً على تقليص جديد لشحنات البتروكيماويات لكوريا الشمالية، مثل البنزين والديزل والنفط الثقيل، إلى 500 ألف برميل سنوياً، بعدما كان من المقرر أن تصل إلى مليوني برميل اعتباراً من بداية العام المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين من قبل بتوريد نفط لكوريا الشمالية عبر البحر، إلا أن الخارجية الصينية أكدت التزام الحكومة بالعقوبات التجارية المفروضة على كوريا الشمالية، وكما أكدت الحكومة الصينية عزمها التصدي بحسم لواردات النفط غير الشرعية لكوريا الشمالية التي تتم بين السفن.

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