إعتقال عنصر مارينز سابق خطط لهجوم إرهابي في رأس السنة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة -(ا ف ب)



أعلن "مكتب التحقيقات الفدرالي" الأمريكي (إف بي آي)،عن إحباط مخطط إرهابي كان يخطط له عسكري سابق في "المارينز" لتنفيذها في إحدى ساحات مدينة سان فرانسيسكو الحاشدة، بولاية كاليفورنيا، خلال الاحتفالات بعيد الميلاد.



ومَثَلَ المتهم بالتخطيط لتنفيذ العملية، إيرفيت آرون جيمسون، أو عبدالله ابن غوردن، يوم أمس الجمعة، أمام المحكمة التي وجهت له تهمة تقديم دعم لمنظمات إرهابية أجنبية، وتحديدًا تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقل عناصر "إف بي آي" الشاب البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا قبل أسبوع، بعدما أوقع به أحد المخبرين السريين. وحسب وثيقة لمكتب التحقيقات الفدرالي، فإن جيمسون، الذي يعمل سائق شاحنة نقل كبيرة، أبلغ المخبر السري أن يوم الميلاد هو موعد مثالي لتنفيذ الهجوم الإرهابي، وأنه اختار ساحة "pier 39"، في مدينة سان فرانسيسكو، بسبب حجم الجموع التي تحتشد فيها خلال عيد الميلاد، مشيرًا إلى أنه لم يكن يحتاج إلى خطة هروب بعد العملية لأنه مستعد للموت.



وحسب وثيقة "إف بي آي"، فإن الجندي السابق في "المارينز" نشر على "فيسبوك" مواد دعائية لتنظيم "داعش"، وأبدى إعجابه بعدد من المواد التي يروجها التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشار المخبر إلى أن جيمسون استلهم فكرته من الهجوم الإرهابي في نيويورك، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الذي نفذه الأوزبكي سيف الله سايبوف وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وعملية سان بيرناردينو، التي نفذها شاب باكستاني وزوجته عام 2015.

وقال مسؤولون أميركيون إن رجال "إف بي آي" عثروا على عدد من الأسلحة والذخائر في منزل جيمسون في مودستو، فيما أوضح بيان للشرطة في سان فرانسيسكو أنها تبلغت من مكتب التحقيقات الفدرالي، قبل أيام، عن اعتقال المشتبه به، وأعلنت عن تشديد الإجراءات الأمنية خلال احتفالات بموسم الأعياد.



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