هزة جديدة تضرب ايران بقوة 5,2 درجات

أخبار الآن | طهران - إيران -(وكالات)

أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية تعرض البلاد إلى هزة أرضية جديدة في محافظة كرمان، جنوب شرق البلاد، بلغت قوتها 5.2 على مقياس ريختر، بعد زلزال بنفس القوة، ضرب مساء الأربعاء، محافظة طهران العاصمة، وتسبب في مقتل شخصين على الأقل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا، عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمة في محافظة كرمان مصطفي آية الله موسوي، أن هذه الهزة الارضية، ضربت منطقة كوهبنان على بعد 180 كيلومتراً من مدينة كرمان مركز المحافظة.

ونفى المسؤول علمه بخسائر في الأرواح بعد الزلزال.



يُذكر أن المنطقة نفسها تعرضت إلى هزة أرضية بـ 6.1 درجات على مقياس ريختر، قبل 3 أسابيع.

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