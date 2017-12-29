مي سكاف: مستقبل سوريا بدولة القانون والمؤسسات

أخبار الآن | دوردون - فرنسا (خاص)

رأت الفنانة السورية أن السوريين قادرون على إعادة لم شملهم وبناء مستقبلهم إن هم تمسكوا بدولة القانون والمؤسسات.



وخلال تصريح خاص أدلت به للزميل هاني الملاذي رأت سكاف أن المسألة ليست معقدة وليس بكثير على السوريين العودة إلى دستور عام 1950 والعودة إلى تاريخهم البرلماني والديموقراطي حيث القانون هو المسيطر والضامن للجميع.

وقالت سكاف: "أؤمن كثير في الشرائع الإنسانية والقانونية التي وصلت لها الكتب السماوية والأرضية ماكتير بدها كيمياء (ليس المسألة معقدة) نريد قانون، الخائف لايجب أن يخاف، الموالي الذي لم يقتل لايجب أن يكون موالي والمعارض يوجد عنده قانون يجلب الحق له، وأم الشهيد عندها الله ..والله فوق الكل ليس صعبة .. العودة لدستور سورية 1950 هل كثير علينا دولة قانون دولة مؤسسات دولة لا أبدية لنظام أو لقائد هل كثير على السوريين أن ينتخبوا بشكل ديموقراطي برلمانها موجود كصرح كصرح برج إيفل البرلمان السوري أن يعود لقانونه وتأثيره ..هذا مانريده في سوريا وهذا ماكان يريده الطفل حمزة الخطيب".





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