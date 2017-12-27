التحالف: ألف مقاتل تبقى لدى داعش في العراق وسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكر التحالف الدولي في بيان له الأربعاء، إنه لم يتبق في العراق وسوريا سوى أقل من ألف مقاتل في تنظيم داعش.

مضيفا أنه يجري ملاحقتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قال مطلع الشهر الجاري إن أقل من ثلاثة آلاف مقاتل مازالوا في سوريا والعراق.

وأعلن العراق تحقيق النصر النهائي على التنظيم في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال التحالف لرويترز في بيان عن طريق البريد الإلكتروني "بسبب التزام التحالف والكفاءة التي أثبتها شركاؤنا في العراق وسوريا يقدر أن هناك ما يقل عن ألف إرهابي من تنظيم داعش في منطقة عملياتنا المشتركة تجرى مطاردتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق". ولا يشمل هذا الرقم مناطق في غرب سوريا تحت سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد وحلفائها.

وقال التحالف الأربعاء إن أغلب مقاتلي التنظيم إما سقطوا قتلى أو وقعوا في الأسر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولم يرد التحالف على سؤال عما إذا كان بعض المقاتلين تمكنوا من الهرب إلى دول أخرى وقال إنه لن يخوض في "تكهنات عامة" لكنه أضاف أنه يعمل من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك. وأضاف "يمكننا إبلاغكم أننا نعمل مع شركائنا لقتل الإرهابيين الباقين من تنظيم داعش أو أسرهم وتدمير شبكتهم ومنع عودتهم للظهور وكذلك لمنعهم من الهرب إلى الدول المجاورة".

على صعيد متصل، قالت روسيا الحليف الرئيسي للأسد اليوم الأربعاء إن المعركة الرئيسية مع التنظيم في سوريا انتهت. وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن المهمة الرئيسية في سوريا الآن أصبحت القضاء على جماعة متشددة أخرى هي جبهة النصرة.



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