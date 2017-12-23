روسيا تعلن إنجاز انسحابها الجزئي من سوريا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (أ ف ب)



أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة ان روسيا انجزت الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة في سوريا منذ عامين، والذي بدأ في منتصف كانون الاول/ديسمبر الحالي بامر من الرئيس فلاديمير بوتين.



وقال شويغو متوجها الى بوتين خلال اجتماع مع القادة العسكريين الروس "أن امركم حول سحب مجموعة من القوات الروسية من سوريا قد انجز".



وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية واطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية وكذلك 36 طائرة واربع مروحيات كما نقلت عنه الوكالات الروسية.



وبدأ الجيش الروسي في 12 كانون الاول/ديسمبر انسحابا جزئيا لقواته من سوريا اثر اعلان بوتين ان مهمتهم "انجزت بنجاح" بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم نظام الأسد.



وفي 11 كانون الاول/ديسمبر وفي طريقه للقيام بزيارة الى مصر وتركيا، توقف الرئيس الروسي بشكل مفاجىء في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وذلك في اول زيارة منذ اندلاع الثورة السورية قبل ست سنوات.



واوضح شويغو الجمعة انه بعد هذا الانسحاب الجزئي، ستبقي موسكو مركز المصالحة الروسي وثلاث وحدات شرطة عسكرية وكذلك قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس العسكرية البحرية.



وصادق النواب الروس الخميس على اتفاق يقضي بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية في طرطوس في شمال غرب سوريا التي ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة.



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