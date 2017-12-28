اعتقال قيادي داعشي من أصول فرنسية في سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

اعتقلت قوات كردية في سوريا 3 فرنسيين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش. وبحسب المصادر الفرنسية فإن من بين المعتقلين القيادي في التنظيم توماس بار نوان. وبحسب المعلومات الواردة، فإن بار نوان يُعتقد بانتماءه إلى مجموعة "أرتيغا " التي ضمت محمد مراح وفابيان كلين.

وأشارت قناة "تي اف 1" أن مقاتلين من الأكراد اعتقلوا منتصف ديسمبر توماس بارنوان ومعه فرنسيين آخرين. يذكر أن بارنوان حكم عليه في فرنسا عام 2009 بالسجن 5 سنوات، بينها سنة مع وقف التنفيذ. وكانت السلطات الفرنسية قد تعرفت على صوته في شريط تبنى فيه تنظيم داعش اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الأول 2015 في باريس.

وفي وقت سابق ذكر التحالف الدولي في بيان له، إنه لم يتبق في العراق وسوريا سوى أقل من ألف مقاتل في تنظيم داعش. مضيفا أنه يجري ملاحقتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قال مطلع الشهر الجاري إن أقل من ثلاثة آلاف مقاتل مازالوا في سوريا والعراق.

وأعلن العراق تحقيق النصر النهائي على التنظيم في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال التحالف لرويترز في بيان عن طريق البريد الإلكتروني "بسبب التزام التحالف والكفاءة التي أثبتها شركاؤنا في العراق وسوريا يقدر أن هناك ما يقل عن ألف إرهابي من تنظيم داعش في منطقة عملياتنا المشتركة تجرى مطاردتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق".

وقال التحالف الأربعاء إن أغلب مقاتلي التنظيم إما سقطوا قتلى أو وقعوا في الأسر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولم يرد التحالف على سؤال عما إذا كان بعض المقاتلين تمكنوا من الهرب إلى دول أخرى وقال إنه لن يخوض في "تكهنات عامة" لكنه أضاف أنه يعمل من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك. وأضاف "يمكننا إبلاغكم أننا نعمل مع شركائنا لقتل الإرهابيين الباقين من تنظيم داعش أو أسرهم وتدمير شبكتهم ومنع عودتهم للظهور وكذلك لمنعهم من الهرب إلى الدول المجاورة".

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