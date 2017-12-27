مسلحو داعش يتسللون عبر الأنفاق إلى أطراف الحويجة

أخبار الآن | الحويجة - العراق - (وكالات)

ذكر مصدر أمني عراقي مقرب من قائد العمليات المشتركة، أن مسلحي داعش عادوا إلى مدينة الحويجة شمال العراق، ولكن بأسلوب عمل جديد.

وأوضح المصدر، أن بعض المسلحين يتواجدون داخل أنفاق قرب ناحية الرياض غربي كركوك، ثم يتسللون ليلا إلى أطراف كركوك والحويجة بشكل خفي وسريع.

وتعاني نواحي هذه المحافظة بسبب كونها مناطق واسعة تمكن تنظيم داعش من الاختباء فيها، ثم الظهور بعد انسحاب القوات المقاتلة.



واليوم لم تبق سوى أعداد قليلة من القوات العراقية على الأرض لحفظ الأمن، ويعدها مراقبون غير كافية لملء الفراغ الأمني في تلك المناطق.

ويضيف المصدر أن القوات العراقية غير جاهزة حالياً لشن عملية واسعة في تلك المناطق، لأن ذلك يتطلب حشد قوات كبيرة غير متوفرة حالياً، لانشغال القوات باستكمال مهامها التي ازدادت مع استعادة مدن وصحارٍ وحدود شاسعة في الآونة الأخيرة من الإرهابيين.

يذكر أن الحوادث الأمنية لم تتوقف منذ استعادة السيطرة على الحويجة في أكتوبر الماضي، كما أنها تتصاعد بشكل تدريجي.

وكان نحو ألف مسلح سلموا أنفسهم خلال عمليات تحرير الحويجة، إلى قوات البشمركة. لكن أنباء لم تتأكد، تحدثت لاحقا عن فرار بعض المعتقلين، عقب انسحاب القوات الكردية من كركوك.



من بغداد المستشار ضياء الوكيل خبير الجماعات المتشددة

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