تنظيم داعش يتبنى الهجوم في كابول

أخبار الآن | كابول - أفغانستان ( أ ف ب )



أعلنَ ناطق باسمِ وزارةِ الداخلية الافغانية مقتلَ ستةِ مدنيينَ في هجومٍ انتحاري تبناه تنظيم داعش بالقربِ من مكتبٍ لجهازِ الاستخباراتِ الافغاني في كابول، ويأتي هذا الهجوم الذي وقعَ بينما كان الموظفونَ يصلونَ الى مكاتبهم، بعدَ اسبوعٍ على هجومٍ استهدفَ مركزا للتدريب تابعا للادارةِ الوطنية للامن (الاستخبارات) في العاصمةِ الافغانية.



وصرح نجيب دانيش لوكالة فرانس برس ان ستة مدنيين كانوا في سيارة قتلوا في الهجوم. وقال ان "ستة اشخاص قتلوا وثلاثة آخرين جرحوا". واضاف "لا نعرف حتى الآن هدف الهجوم لكنه وقع على الطريق الرئيسي"، وذكر صحافي من فرانس برس في المكان ان الهجوم وقع بالقرب من المدخل الرئيسي لمجمع الاستخبارات، مشيرا الى ان قوات الامن اغلقت الطريق الرئيسي المؤدي الى المبنى.



وكان نصرت رحيمي الناطق باسم نائب وزير الداخلية الافغاني صرح لفرانس برس قبل ذلك ان "المعلومات الاولية تشير الى حدوث انفجار بالقرب من مقر للاستخبارات في حي شاش داراك في كابول"، وقال مسؤول إن التفجير وقع قرب مدخل المديرية، وقال متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قُتلوا كما أصيب شخص ونقل لمستشفى المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بعد...



اقرأ أيضا:

باكستان تشرع في تشييد سور حدودي مع أفغانستان

داعش يتبنى الهجوم على مركز التدريب العسكري في كابول











