مي سكاف: "أمل" مسلسل نادر ومحايد وإنساني

أخبار الآن | دوردون - فرنسا (خاص)

انتقدت الممثلة والنجمة السورية مي سكاف تقصير أغلب المؤسسات الإعلامية بدعم الإعلام النقي على حد وصفها، أو بدعم الإعلاميين الذين اصطفوا مع الثورة السورية.

كما انتقدت إعلام النظام السوري كونه لم يساند يوماً الخطاب المعتدل.



وفي سياق مواز أثنت الفنانة سكاف على نص ومضمون مسلسل أمل الذي ينتجه تلفزيون الآن للموسم الثاني واصفة إياه بالعمل النادر جداً، كونه تناول بحياد واضح تراجيديا سورية بقصص موضوعية.

للأسف المؤسسات الإعلامية لم تدعم الإعلام النقي ولا الإعلاميين الذي أخذوا موقفاً من الثورة السورية.

أنا أشعر أن عملاً مثل مسلسل أمل تكلم بحياد عن قصص إنسانية بسيط. مسلسل أمل عمل نادر لنا كممثلين للكاتب الأستاذ حافظ، لكثيرين من الشباب الذين اشتركوا بالعمل.

العمل يحكي عن تراجيجيا سورية، يحكي عن الثورة السورية بموضوعية. كان هناك خطاب أحياناً لم أتفق معه لكن هذا لايعني أن لايقال. هذا مانحتاجه لو صار ماكان صار في دم، وماكان صار في ثورة منذ أيام أطفال درعا. للأسف الإعلام الرسمي لم يساند أبداً الخطاب المعتدل للثورة السورية.



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