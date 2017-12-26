مي سكاف: عندي أمل بجيل يصنع سوريا المستقبل

أخبار الآن | دوردون - فرنسا (خاص)

الفنانة السورية الكبيرة مي سكاف إحدى نجمات الجزء الثاني تحدثت لتلفزيون الآن عن دورها في هذا المسلسل.

قالت الفنانة السورية مي سكاف في اللقاء الذي أجرته مع تلفزيون الآن من مقر إقامتها في فرنسا: "دوري بمسلسل أمل الجزء الثاني، شخصية مادلين وهي إمرأة في أواخر الأربعينات، امرأة ذات ضمير إنساني عالي، زوجها اعتقل وما زال منذ الثمانينات.

ويكون لايزال معتقلاً أثناء دوران أحداث مسلسل شأنه شأن كثير من المعتقلين المغيبين الذين لا أوراق توثق أعدادهم وأغلبهم اختفى في الثمانينات.



المرأة لديها شاب وبنت وتسكن في أماكن النظام. رأيها الداخلي غير ذاك الذي تستطيع التعبير عنه، لذا اختارت أن تنزح إلى مناطق المعارضة.



هذا القرار برأيي هو الذي جعل الجزء الثاني من مسلسل أمل يستمر. قرار هذه المرأة هو قرار ماذا يمكن للمرأة المسيحية المعارضة مع أولادها أن يحققه تواجدها في أماكن المعارضة.

وهذا ماحدث، مجريات دوري يتمحورحول هجرة عكسية، هجرة مادلين من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة".

الفنانة مي سكاف تصف دورها في مسلسل أمل - الجزء الثاني