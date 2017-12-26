خبراء: الحرس الثوري يساعد الحوثيين على تشغيل الصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

أجمع خبراء عسكريون واستراتيجيون ان إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية فوق أراضي المملكة العربية السعودية، يعد تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والعالمي.

وشكك الخبراء الذين التقيناهم ضمن الفيلم الوثائقي "الحمولة المحظورة تصدير الفوضى"، في قدرة الحوثيين وحدهم على إطلاق تلك الصواريخ، وأن خبراء من إيران هم من يشرفون على ذلك.

يقول فيصل المجيدي - رئيس مركز إسناد لسيادة القانون: "الواقع أن حادثة إستهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي تطور خطير ونوعي في الحرب، وهو يدل حقيقة كما يرى الكثير من المراقبين على أن إيران دخلت بشكل مباشر في الحرب".

ويقول العميد محمد جواس - الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية: "استخدام جماعة الحوثي الصواريخ باتجاه الرياض يدل دلالة قاطعة بأن هذا النوع من الصواريخ البالستية الذي انطلق من اليمن وصل إلى مسافة ٩٠٠ كلم، تدل على وجود أيادي إقليمية تتدخل في هذا الأمر في تزويد الجماعة الحوثية بهذه النوعية من الصواريخ بعيدة المدى".

الخبير الإستراتيجي عبدالله جنيد قال: "جدا جدا معقدة فهي تستوجب أن يتواجد أطقم قادرة على إدارتها توجيهها تشغيلها وإطلاقها، بالتالي بالتأكيد أن مثل هذه الأسلحة أكاد أجزم انها تدار من قبل إيران في اليمن".



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