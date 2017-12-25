تقدم متسارع للشرعية بالبيضاء وسط انهيار في صفوف الحوثي

أخبار الآن | عدن - اليمن - (وكالات)

حررت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء وسط البلاد أهمها موقع الثعالب وسط فرار جماعي للمليشيا الحوثية.

كما سيطر الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي على ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، في تقدم ميداني كبير ومتسارع، في العملية العسكرية لتحرير المحافظة .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر ميدانية قولها "إن المعارك خلفت قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قائد عناصر المليشيات بمناطق الزوب".

في موازاة ذلك، دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة إثر هجوم لأبطال المقاومة على مواقع المليشيا في الجفجف القريب من قرية المنابهة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية علاوة على تدمير طقمين قتاليين.

وأكدت مصادر محلية أن "الجيش الوطني سيطر على مديرية الملاجم، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في أوساط الميليشيا الانقلابية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان الجيش اليمني السيطرة على مديرية ناطع بشكل كامل وهي ثاني مديرية بمحافظة البيضاء، بعد تحرير مديرية نعمان.

وانتقلت المعارك بعد استكمال تحرير كامل محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، الأحد، إلى محافظة البيضاء المحاذية، على وقع انتصارات عسكرية لافتة يحققها الجيش اليمني تحت غطاء كثيف من طيران التحالف العربي.





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