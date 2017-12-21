هادي: لا حوار مع الحوثيين إلا على قاعدة المرجعيات الـ 3

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)



اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ان الحل السياسي في اليمن لم يعد ممكنا بعد قتل المتمردين الرئيس المغدور علي عبد الله صالح، مؤكدا ان حكومته لن تدخل في حوار معهم الا بعد ان يتخلوا عن السلطة.



وقال هادي في لقاء مع عدد من السفراء في الرياض مساء الثلاثاء "ليس امامنا من جهة او شريك يمكن ان نصل معها لسلام، فقد أصبحت مليشيات مدعومة من ايران بدون اَي غطاء سياسي او شعبي (...) بعد الاقدام على قتل الرئيس السابق".



وأضاف "اثبتت الميليشيات انها لا تجنح للسلم وان اي عمليات سلام معها قبل انتزاع السلاح يعتبر اهدارا للوقت وخدمة مجانية للميليشيات".



وأكد هادي "لن تتوقف العمليات العسكرية حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن اجراء اي حوار او مشاورات إلا على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على انهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة".



ويشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين المدعومين من ايران، في أيلول/سبتمبر 2014.



وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر قُتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام على انهيار التحالف معهم ما أدى الى اندلاع مواجهات دامية في صنعاء.

وبعيد قتل صالح قامت القوات الحكومية باطلاق حملة عسكرية عند الشريط الساحلي المطل على البحر الاحمر غربا.



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