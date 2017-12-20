الكوميكس والقصص المصورة تاريخ فني وابداع ذهني بلغة الالوان

اخبار الان | القاهرة - مصر (عبدالله حميد)

تحتضن القاهرة واحدا من الفنون العالمية الذي يعرف بفن الكوميكس وفن "الكوميكس" نوع من الفنون القادرة على مخاطبة الصغار والكبار على حد سواء، حيث يستطيع هذا الفن أن يناقش بالرسم والسخرية كافة القضايا المطروحة على الساحة، مع وجود عدد من المجلات المصورة استطاعت أن ترسخ لهذا الفن فى مصر.والعالم مكانة مرموقة ومحببة للجميع

فن الكوميكس من الفنون التي لم تلقَ رواجا في الوطن العربي، على الرغم من قدمه تاريخيا، فالحاجة أصبحت ملحة لدى المهتمين بهذا الفن، لتعميق معرفة الناس به أكثر، عن طريق الفعاليات والندوات ولإصدار كتب قيمة تختص بهذا المجال الفني الذي كان له أثره على الجيل الحالي في السنوات الأخيرة، بعد انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسبوع الكوميكس في مصر هو فعالية لتسليط الضوء على التفاعل بين الثقافة الحديثة لفن الكوميكس وفن القصص المصورة في مصر والعالم، التأثيرات المتبادلة، والتأثير الحاصل على الثقافة الخاصة بالموميكس والفنون البصرية.

ويعززالفنان المصري محمد عبلة أحد المهتمين بهذا الفن، والذي يشارك في أسبوع الكوميكس في مصر،الفكرة بأن هذا المعرض فعالية سنوية تهدف لتعميق مشهد الكوميكس والقصص المصورة، وتعزيز التبادل الثقافي مع العالم، لكن الأبرز في هذه الدورة أن محورها الرئيسي هو مظاهر اشتباك الكوميكس بالواقع، حتي تبتعد عن الصورة الذهنية التي تربط الكوميكس بالأبطال الخارقين والمغامرات.

تلك الفنون ومن خلالها نستطيع فتح مجالات، لأن فن الكوميكس في العالم أصبح جذابا جدا، وفنانوه أثرياء جدا، وفي مصر لدينا فنانيين لا يقلوا عن أي فنان في العالم، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك دعم في البداية، لأن مجلات الكوميكس لها انتشار جيد، مؤكدا أن الكوميكس يعتبر بحر واسع من خلاله نستطيع تعلم أشياء كثير وإيصال أفكار كثيرة.

وفن "الكوميكس" نوع من الفنون القادرة على مخاطبة الصغار والكبار على حد سواء، حيث استطاع هذا الفن في السنوات الماضية، أن يناقش بالرسم والسخرية كافة القضايا المطروحة على الساحة، مع وجود عدد من المجلات المصورة استطاعت أن ترسخ لهذا الفن فى مصر.

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