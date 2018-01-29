مفتي القاعدة السابق: خلاف أنصار الظواهري والجولاني في تصاعد

أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا - (أحمد بدي - حصري)

تتصاعدُ حدةُ الخلافِ بينَ أنصارِ الظواهري وانصارِ الجولاني في سوريا وخاصة بعد رسالةِ زعيمِ تنظيمِ القاعدة إلى مواليهِ الذينَ وصفهم باخوتهِ في اشارةٍ إلى الفصيل الذي يوالي سامي لعريدي دونَ الاشارةِ إلى هيئةِ تحريرِ الشام فقامَ الجولاني بحملةِ اعتقالاتٍ طالت حتى أبو جُليبيب ما أدى إلى تصاعدِ وتيرةِ الخلاف ومحاولةِ الطرفينِ تصفيةَ بعضهم البعض، نحن في اخبار الآن توجهنا إلى مفتي القاعدة السابق أبو حفص المورتاني بالسؤالِ عن مستقبلِ الخلافِ بينَ الطرفين وإلى من ستكونُ الغلبة في نهاية المطاف؟ فكانت ترجحاته تتوقع مزيدا من الخلاف بسبب المرجعية التي ينتمون اليها لما تحمله من فكر تكفيري يقصي بعضهم البعض

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