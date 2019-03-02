مفاجأة صادمة.. سائق "قطار رمسيس" متهم بقضية آداب فاضحة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتوالى الأخبار المتعلّقة بحادثة "قطار رمسيس" في مصر، لاسيما تلك المتعلقة بسائق القطار. فبعد إعلان النائب المصري محمد زين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، أنّ "سائق الجرّار علاء فتحي محمد أبو الغار، كان موقوفاً عن العمل بسبب تعاطيه المخدرات"، تكشفت معلومة أخرى صادمة نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية.

وفي تفاصيلها، فإنّ "اسم المتهم المتسبب بالكارثة التي أودت بحياة 20 شخصاً، الأربعاء الماضي، مرتبط بقضية آداب، إذ سبق لقوات الأمن المصرية أن ألقت القبض عليه برفقة صديقٍ له في شقة دعارة، برفقة فتيات ليل".

وتبعاً للصحيفة، فإنّ "أبو الغار اتهمّ في العام 2016 بالقضية رقم 8821، جنح طنطا، بممارسة الدعارة، وقد سجن احتياطياً من 13 مارس/آذار ولغاية 17 أبريل/نيسان من العام نفسه".

وكان النائب العام المصري، أوقف الخميس الماضي، 6 أشخاص على ذمة التحقيق، هم سائق القطار ومساعده، وسائق قطار آخر، و3 من موظفي السكة الحديدية.

مصدر الصورة: الوطن

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