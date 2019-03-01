ارتفاع حصيلة حادث محطة القطار في القاهرة إلى 22 قتيلاً

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (ا ف ب)

ارتفعت إلى 22 قتيلاً حصيلة الحادث المأسوي الذي شهدته محطة رمسيس للقطارات في القاهرة الأربعاء حين صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم، كما أفادت السلطات.

وقالت وزيرة الصحّة هالة زايد للتلفزيون الحكومي "ارتفعت الوفيات إلى 22 والإصابات إلى 41". وأشارت الوزيرة إلى إنّ من بين الجرحى هناك "10 حالات خطرة، بينها 6 شديدة الخطورة" لأنها حالات حروق تغطي مساحة "90 إلى 100%" من أجساد المصابين.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 40 في الحادث الذي أدّى على الفور إلى استقالة وزير النقل هشام عرفات. وأظهرت مشاهد من كاميرات مراقبة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي القطار المسرع يصطدم بالحواجز. وغطى الدخان الكثيف المارة الذين كانوا يسيرون قرب المحطة.

وبينت مشاهد أخرى جرى تصويرها من داخل المحطة النيران وهي تندلع في القطار والمنصة المجاورة، والناس وهم يهرعون لمساعدة المصابين. وفي القاهرة بدا أن القطار اصطدم بالحواجز الفولاذية الموجودة في آخر السكة بينما كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حريق كبير في محطة رمسيس التي اكتست جدرانها باللون الأسود جراء الحريق.

وتشهد مصر بانتظام حوادث سكك حديد ومرور مأسوية. وأكثر الحوادث دموية وقعت في عام 2002 عندما لقي 373 شخص حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.



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