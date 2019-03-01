معلومة خطيرة عن حادثة "قطار رمسيس": السائق يتعاطى المخدرات!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتكشف خيوط التحقيقات شيئاً فشيئاً في حادثة "قطار رمسيس" التي وقعت، الأربعاء الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة وأودت بحياة 20 شخصاً. الجديد في الأمر هو أنّ النائب المصري محمد زين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، كشف لوسائل إعلام مصرية أنّ "سائق جرار الكارثة، كان تمّ ايقافه عن العمل لمدة 6 أشهر لتعاطيه المخدرات، لكنه عاد إلى عمله مرة أخرى على الرغم من قرار إيقافه".

ولفت زين إلى أنّ "طاقم أي جرار يفترض أن يضم السائق ومساعده، وهذا ما لم يحدث قبل وقوع الحادثة، وهذه النقطة البسيطة كان بإمكانها تجنب الكارثة".

إلى ذلك، طالب زين بـ"ضرورة إعادة فرز العاملين في هيئة السكك الحديدية، وطرد كل العناصر غير الصالحة".

وكان النائب العام المصري، أمر يوم الخميس، بحبس 6 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وهم سائق القطار ومساعده، وسائق قطار آخر، و 3 من موظفي السكة الحديدية.

مصدر الصورة: اليوم السابع

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