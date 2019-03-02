"الغارديان": محاكمة الأسد بمساعدة أوروبا لا تزال ممكنة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً، مؤخراً، تشير فيه إلى أنّ "محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد لا تزال ممكنة بمساعدة أوروبا"، موضحة أنّ "السلطات الألمانية والفرنسية اعتقلت في الفترة الأخيرة 3 من أفراد المخابرات السورية بتهمة التعذيب"، معتبرة أن "هذه الاعتقالات خطوة إيجابية في اتجاه محاكمة رموز النظام السوري الضالعين في جرائم القتل والتعذيب".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "المحققين الجنائيين سيصعدون في سلم المسؤوليات إلى أن يصلوا إلى الأسد، كما أنّ محامين وناشطين يحضرون في أوروبا بكل حزم لليوم الذي يمثل فيه من ارتكبوا الجرائم في سوريا أمام المحاكم ليحاسبوا على ما فعلوا".

ورأت "الغارديان" أنّ "طريق تحقيق العدالة للسوريين سيكون طويلاً، وإذا لم تستطع العدالة الدولية إنصاف السوريين فإن المحاكم الوطنية تستطيع القيام بهذه المهمة". إلى ذلك، فقد أشارت إلى أنّ "موازين القوة مالت لصالح الأسد منذ أن تدخلت روسيا وإيران لمساعدته، إذ عملت روسيا على عرقلة جهود الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم أو إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية".

وفي السياق، كشفت الصحيفة أنّ "أحد اللاجئين السوريين تعرف على واحد من من مسؤولي المخابرات الموقوفين، وقال إنه عذبه في سجن بسوريا، وقد تلقى خبر اعتقاله بفرح، وأكّد أن عملاء الأسد سيواجهون العدالة في أوروبا".

مصدر الصورة: albayan

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