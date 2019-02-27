بشار الأسد يدعو وزير الخارجية الإيراني لزيارة دمشق

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

وجه رئيس النظام السوري بشار الأسد، دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة دمشق، في استثناء بروتوكولي بعد أزمة تسببت في استقالة الأخير التي لم تقبل.

وتأتي الدعوة بعدما رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية، في حين قالت أوساط سياسية إنه غضب من عدم إبلاغه مسبقا بزيارة الأسد إلى طهران قبل 3 أيام، واستبعاده من اللقاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تلقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية النظام السوري اتصالا هاتفيا من ظريف، حسبما أوردت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، عبر منشور في تطبيق "إنستغرام" الاثنين.

ونشر ظريف، رسالة استقالته، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

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