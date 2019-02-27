إيران تحظر صحيفة إصلاحية لتناولها زيارة الأسد

أخبار الآن | طهران - إيران ( أ ف ب )



حظرت إيران الثلاثاء صحيفة "قانون" الإصلاحية بسبب مقالة تناولت فيها اللقاء الذي جمع بين المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الطالبية "إسنا".

ولم يتضح ما ورد في مقالة الصحيفة، لكن النسخة الرقمية للخبر حملت عنوان: "ضيف غير مدعو".

وسبق للصحيفة أن تم حظرها مرّتين في السنوات الأخيرة، مرّة لنشرها رسما كاريكاتوريا اعتبر "مهينا للمنظمات الحكومية"، والثانية بسبب تقرير حول سجن إيراني بعنوان "24 ساعة لعينة".



وأوردت الوكالة أن "صحيفة قانون تلقّت إشعارا وقد أوقف نشرها بسبب عنوان (صفحتها الأولى) الثلاثاء".

وقد سلّمت محكمة المطبوعات في طهران إدارة "قانون" القرار الذي يفرض "حظرا موقتا" على الصحيفة، من دون تحديد مدة هذا الحظر.

والإثنين التقى الاسد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خلال زيارة مفاجئة لإيران هي الأولى له منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ونشرت الصحيفة على صفحتها الأولى صورة للأسد والمرشد الأعلى متعانقين.

وإيران حليفة أساسية داعمة للأسد وتسانده في النزاع الدائر في سوريا منذ نحو ثماني سنوات، وأدى إلى مقتل أكثر من 360 ألف شخص.

تزامنت زيارة الأسد لطهران مع إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته بشكل مفاجئ عبر حسابه على إنستغرام.

وبحسب إسنا فإن ظريف لم يحضر أيا من الاجتماعات التي عقدت خلال زيارة الأسد.

ولم يعلن الوزير الإيراني أسباب استقالته وقالت وكالة "انتخاب" إنها حاولت الاتصال بظريف وتلقت الرسالة التالية "بعد صور لقاءات اليوم (الاثنين)، لم يعد لجواد ظريف أي مصداقية في العالم كوزير للخارجية!".

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