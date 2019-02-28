سوريا الديمقراطية: سنعلن النصر الكامل على داعش خلال أسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني أن قواته ستعلن الانتصار الكامل على داعش الإرهابي بعد أسبوع.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من الإرهابيين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.

وظهر كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات، الخميس، كان يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بعد تحريرهم من قبضة التنظيم الإرهابي في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية، وقال "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".

ولم يتضح متى تم تصوير المقطع.. ولكن تزامن نشره مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية الخميس تحرير 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى داعش.

كما تستعد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا؛ حيث بات محاصرا في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.

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