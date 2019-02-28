العثور على مقبرة جماعية في الباغوز شرقي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن قائد في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين في مقبرة جماعية بآخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، قال عدنان عفرين القائد في قوات سوريا الديمقراطية، أن قواته لا تزال تحاول التحقق من أن الجثث التي عثر عليها في مقبرة جماعية في الباغوز هي لإيزيديين أم لا.

وأشار إلى أنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في منطقة استردتها قواته من التنظيم في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة، مؤكدا أن كثيرا من القتلى نساء.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من مقاتلي داعش، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا؛ حيث بات محاصرا في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.



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