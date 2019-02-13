تبادل أسرى بين النظام السوري وفصائل معارضة

أخبار الآن | حلب - سوريا - (المرصد السوري)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن عملية تبادل أسرى جرت بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة العاملة في ريف حلب الشمالي الشرقي. حيث أكدت مصادر موثوقة للمرصد أن فصائل االمعارضة سلمت 20 من قوات النظام كانوا أسرى لديها مقابل تسليمها العدد ذاته، كانوا معتقلين لدى قوات النظام، بينهم 11 مواطنة.

واضاف المرصد ان عملية تبادل الاسرى جرت تحت إشراف الهلال الأحمر السوري، ونشر المرصد السوري في الـ 24 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري من العام 2018، أنه جرت عملية تبادل أسرى ومعتقلين جرت في ريف حلب، بإشراف روسي – تركي.

وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن عملية تبادل جرت عبر معبر أبو الزندين في الريف الشمالي الشرقي لحلب، بين الفصائل العاملة في المنطقة، حيث جرى إطلاق سراح 10 أشخاص من أسرى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومختطفين لدى الفصائل العاملة في حلب، مقابل إفراج قوات النظام عن 10 معتقلين في سجونه، وأكدت المصادر الموثوقة أن العملية جرت بإشراف تركي – روسي على عملية التبادل التي جرت عند معبر أبو الزندين.

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