الأخضر الإبراهيمي سيرأس ندوة "الحوار الوطني" في الجزائر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (reuters)

عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم أمس، تأجيل الإنتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة، وتشكيل ما أسماها "ندوة وطنية من أجل الحوار"، كشف مصدر حكومي جزائري لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنّ "الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي هو الذي سيرأس هذه الندوة"، موضحاً أنّها "ستضم أيضاً ممثلين للمتظاهرين وجميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة".

وكان الإبراهيمي حظي بثقة بوتفليقة الذي استدعاه مراراً إلى مقر الرئاسة لينقل رسائله إلى الشعب. ويوم أمس الإثنين، ظهر الإبراهيمي بين كبار المسؤولين الذين استقبلهم بوتفليقة لإعلان قرار عدم الترشح لولاية خامسة، ومن بينهم قائد الأركان قايد صالح، والوزير الأول المستقيل أحمد أويحيى، والشخصيات المكلفة بإدارة المرحلة المقبلة.

مصدر الصورة: France 24

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