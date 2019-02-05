تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بدءا من اليوم، وحتى يوم السادس من شهر مارس المقبل، وذلك بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع قانون لتعديل الإطار القانوني لحالة الطوارئ.

ومددت تونس بشكل منتظم حالة الطوارئ المعلنة منذ التفجير الارهابي في نوفمبر عام 2015، حينما فجر متشدد نفسه بحزام ناسف في حافلة للأمن الرئاسي , ما تسبب في قتل 12 فردا أمنيا، وتبنى تنظيم داعش المتطرف الهجوم بالإضافة الى هجومين كبيرين في نفس العام خلفا 59 قتيلا من السياح الأجانب.

وأفاد بيان من الرئاسة التونسية حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع.

وتسمح حال الطوارئ بحظر الإضرابات والاجتماعات التي من "شأنها أن تؤدي إلى الاضطرابات" أو إقرار تدابير "لضمان السيطرة على الصحافة".

ويشكل ذلك قلقا للمراقبين نظرا لعدم الاستقرار السياسي الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقع أن تجري عام 2019.



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