سابقة تاريخية.. البابا وشيخ الأزهر يسكنان في بيت واحد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بُعيد وصولهما، مساء أمس الأحد، إلى مطار أبو ظبي الدولي، استقلّ قداسة البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سيارة واحدة للإنتقال إلى بيت واحد مشترك للإقامة فيه، خلال تواجدهما في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعتبر سابقة تاريخية هي الأولى.

ونشر حساب "لقاء الأخوة الإنسانية" عبر "انستغرام"، صورة للبابا ولشيخ الأزهر وهما داخل سيارة واحدة، وقد أرفقت بتعليقٍ جاء فيه: "التواضع والتسامح متمثلاً في شخصيتين عظيمتين. البابا فرنسيس والإمام الطيب يستقلان سيارة واحدة ويقيمان في بيت واحد، وهذا يحدث للمرة الأولى في التاريخ على أرض الإمارات".

وحظي البابا فرنسيس باستقبال حاشد في مطار أبو ظبي الدولي، حيث كان على رأس مستقبليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

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وتعتبر هذه الزيارة التاريخية للبابا إلى شبه الجزيرة العربية هي الأولى من نوعها، وتمتد من 3 وحتى 5 فبراير/شباط الجاري. ويشارك البابا وشيخ الأزهر في مؤتمر "الأخوة الإنسانية" العالمي، الذي انطلقت فاعلياته، أمس الأحد في أبوظبي، بحضور قيادات شخصيات دينية وفكرية وإعلامية من مختلف أنحاء العالم.

مصدر الصورة: انستغرام - humanfraternity@

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