عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

بومبيو: زيارة البابا للإمارات ستشكل فارقا في تعزيز السلام 

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات لحظة تاريخية للحرية الدينية، وبأن القداس الذي سيقيمه البابا في الإمارات سيُعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم.

وتسعى هذه الزيارة لمواجهة التطرف الفكري، والتصدي لسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة.

المزيد:

 

البابا فرانسيس يزور الإمارات للسير على دروب السلام

#الامارات #أخبار عربية #البابا #محمد بن زايد #بومبيو

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...