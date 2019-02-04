بومبيو: زيارة البابا للإمارات ستشكل فارقا في تعزيز السلام

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات لحظة تاريخية للحرية الدينية، وبأن القداس الذي سيقيمه البابا في الإمارات سيُعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم.

وتسعى هذه الزيارة لمواجهة التطرف الفكري، والتصدي لسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة.

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