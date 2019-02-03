البابا فرانسيس يزور الإمارات للسير على دروب السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أكد بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، في تغريدة نشرها قبل ساعات من وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يتوجه إلى الإمارات كأخ ويهدف إلى كتابة صفحة حوار والسير على دروب السلام.



وسيلتقي البابا فرنسيس خلال زيارته مع قادة البلاد، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث سيشارك في "لقاء الأخوة الإنسانية".

وبالتزامن مع الزيارة، ينظم مجلس حكماء المسلمين المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر، وأهميته، ومنطلقاته، وسبل تعزيزه عالمياً.

ويسعى المؤتمر لمواجهة التطرف الفكري، والتصدي لسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.

.

اقرا:

زيارة البابا وشيخ الأزهر للإمارات تفصح عن قيم التسامح

5 محطات أساسية لزيارة البابا وشيخ الأزهر إلى الإمارات