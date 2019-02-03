5 محطات أساسية لزيارة البابا وشيخ الأزهر إلى الإمارات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية، هي الأولى من نوعها. ففي الإمارات سيحطّ البابا رحاله وفي جعبته رسائل السلام وتعزيز الأخوة الإنسانية.

وسيتضمن جدول الزيارة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المهمة، على هامش لقاء قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر السلام العالمي.

فما هي أبرز محطّات زيارة البابا في الإمارات؟

1- يصل قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر إلى أبو ظبي مساء يوم 3 شباط/فبراير، وسيحظى الضيفان الكبيران باستقبال رسمي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الرئاسة صباح يوم 4 شباط/فبراير 2019.

2- جولة للبابا في جامع الشيخ زايد الكبير (4 شباط/فبراير 2019).

3- إقامة فعالية لقاء الأخوة الإنسانية في صرح زايد المؤسس بحضور قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر. (4 شباط/فبراير 2019).

4- إقامة قداس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من المقيمين في الإمارات وخارجها (5 شباط/فبراير 2019، في تمام الساعة 10.30 صباحاً).

5- عقد لقاء يجمعه مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بجامع الشيخ زايد الكبير (4 شباط/فبراير 2019).

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