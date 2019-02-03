انطلاق المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

برعاية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وبمشاركة شخصيات بارزة، انطلق المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة كوكبة من المتحدثين من كبار القيادات الدينية والشخصيات الفكرية والإعلامية من مختلف دول العالم.

ويتزامن المؤتمر مع الزيارة التاريخية لبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، للإمارات، حيث من المتوقع أن يصل العاصمة أبوظبي مساء الأحد.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي إن المؤتمر هو حدث متعدد الثقافات يشجع على التآخي والحوار، كما أنه حدث استثنائي وتاريخي للتأكيد على ما يمكن لقوة التسامح والتآخي أن تحققه، كما أشار إلى أن الإمارات تركز على أن تكون التجربة التعليمية لديها تقود لفهم صحيح للتسامح والاختلاف بين البشر

وتضم قائمة المشاركين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، وبطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس المعهد العربي الأميركي، جيمس زغبي.

كما يشارك في المؤتمر أسقف عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، الأنبا يوليوس، والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، أولاف فيكس تافيت، وعضو مجلس حكماء المسلمين، علي الأمين، إلى جانب العديد من القيادات والشخصيات الرائدة في المجالات الفكرية والإعلامية التي تشكل النسيج العالمي للأخوة الإنسانية.

photo source: www.heraldmalaysia.com

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