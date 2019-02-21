في ليبيا.. سرقة آثار وكنوز من أبرز المعالم التاريخية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت مجموعة من الأشخاص المجهولين إلى نهب العديد من الآثار من مسرح مدرج يوناني في مدينة شحات أو قورينا الليبية شرق ليبيا، كما قاموا بالرسم على العديد من الأعمدة الأثرية هناك". ومن ضمن المسروقات عدد من الكنوز، إلى جانب رؤوس وأجسام تماثيل مدرجة في كتيبات إرشادية صدرت في عام 2011.

وفي هذا الإطار، أكّد أحمد حسين، رئيس مصلحة الأثار في الحكومة التي تتولى إدارة شرق ليبيا، أنّ "هناك الكثير من القطع الأثرية التي تمّ تهريبا إلى الخارج"، موضحاً أنّ "مصلحة الأثار تسجل القطع الأثرية بسبب عجزها عن منع السرقة، وهي عملية ساعدت في استعادة بعض القطع في أوروبا".

ويأتي هذا الأمر بعد الإهمال الذي طال هذا الموقع التاريخي الذي يعود تاريخه إلى 2600 عام، لاسيما بعد غياب الأجهزة الرقابية التابعة للدولة عنه، وتحديداً بعد العام 2011، وأيضاً بعد غياب السياح عن هذا المعلم الأثري. ويعتبر مسرح مدرج شحات من أبرز المواقع الأثرية في ليبيا، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

مصدر الصورة: رويترز

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