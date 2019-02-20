الجيش الليبي يبسط سيطرته على كامل مدينة مرزق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الوطني الليبي، بسط سيطرته الكاملة على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية.

وصادرت قوات الجيش الليبي عددا كبيرا من الذخائر والأسلحة، فيما أسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية.

وذكرت غرفة عمليات الكرامة أن القوات الليبية المسلحة بسطت سيطرتها على كامل مدينة مرزق، وتلاحق فلول الإرهابيين والعصابات الأجنبية الفارة من المدينة.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ منتصف يناير عملية عسكرية في هذه المنطقة التي ينشط فيها المتطرفون والمهربون، بهدف "تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية".

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