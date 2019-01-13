ما حقيقة ما يشاع عن صحة حسن نصرالله؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لم يصدر الى لحظة اعداد هذا الخبر اي رد من الدائرة المقربة من امين عام حزب الله حسن نصرالله بشأن المعلومات حول اصابته بنوبة قلبية و دخوله المستشفى، وحده تعليق ايراني على لسان رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي اعتبر ما يشاع بأنه مجرد اكاذيب.

و كانت مواقع اخبارية قد اشارت نقلا عما وصفتها بمصادر استخباراتية نبأ اصابة نصرالله بنوبة قلبية. و أضاف بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان نصرالله مصاب السرطان وقد يكون تم نقله في الساعات الماضية الى احد مشافي العاصمة بحالة حرجة ملاحظين غيابه عن الإعلام في الفترة الأخيرة .

اقرأ أيضا:

غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله والنظام السوري بدمشق