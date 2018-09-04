50 قتيلاً في اشتباكات طرابلس بينهم مدنيون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين جماعات مسلحة في العاصمة طرابلس إلى 50 على الأقل، بينهم مدنيون.

وذكرت وزارة الصحة اليوم أن الاشتباكات التي بدأت منذ أواخر أغسطس الماضي خلفت أيضا 138 مصابا ، ولا تزال المعلومات متضاربة حول سير الاشتباكات،

أفادت مصادر ميدانية بأن مواجهات الساعات الأخيرة هي الأعنف منذ بداية الحرب لاسيما في محوري خلة الفرجان ومشروع الهضبة الخضراء.

وذكرت المصادر ذاتها أن دخول قوة الردع الخاصة على خطوط النار الأمامية سمح بتقدم قوات الوفاق على أكثر من محور، واستعادة مواقعها التي خسرتها خلال معارك الأيام الماضية جنوب العاصمة.

وأعلنت قوة الردع على "فيسبوك" أنها تتقدم بخطى ثابتة بعد أن دحرت كتائب اللواء السابع إلى وادي الربيع وكبدته خسائر فادحة في الآليات.

في المقابل، أعلن اللواء السابع اقترابه من منطقة الفرناج بطرابلس، داعيًا قوات الوفاق للاستسلام حقنا للدماء.

وفي ظل تصاعد التوتر والحشد يترقب الليبيون ما سيسفر عنه الاجتماع الموسع للفرقاء اليوم الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة لليبيا التي دخلت على خط التهدئة.

هذا وأعلنت الحكومة الليبية حال الطوارئ داخل العاصمة وحولها.

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