حجب موقع فيسبوك في طرابلس الليبية مع احتدام القتال

أخبار الآن| طرابلس - ليبيا - (وكالات)

أكد سكان الإثنين إنه جرى حجب موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك في العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى بينما يتواصل القتال المستعر بين جماعات متناحرة.

وكتب مستخدمون غاضبون على تويتر، أن حجب فيسبوك، بدأ ظهرالإثنين، فيما أكد عدد من السكان عدم تمكنهم من الدخول على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت حالة الطوارئ في طرابلس إثر المواجهات بين فصائل تتنافس على السلطة في العاصمة.

كما فر حوالي 400 معتقل إثر اندلاع أعمال شغب الأحد في سجن بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس .

وقالت الشرطة في بيان إن "المعتقلين تمكنوا خلع الأبواب والمغادرة" في وقت دارت مواجهات بين المليشيات المتناحرة قرب سجن عين زارة.

ولم تكشف الشرطة عن طبيعة الجرائم التي ارتكبها السجناء الفارون.

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