أول رائدي فضاء إماراتيين الى المريخ.. طيار ومهندس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، اختيار اثنين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للتوجه الى محطة الفضاء الدولية في مهمة ستنطلق في إبريل / نيسان 2019 المقبل على متن مركبة فضاء روسية من طراز "سويوز إم إس 12"

وقد نجح الشابان "هزاع على عبدان المنصورى (34 عاماً) وسلطان سيف مفتاح النيادى (37 عاماً) فى اجتياز الإختبارات التى ضمت حوالى 4 ألاف شاب وشابة تقدموا للاختبارات ضمن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" .

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يذكر بأن هزاع يعمل كطيار عسكري وحاصل على بكالوريوس علوم الطيران في كلية خليفة بن زايد الجوية، ويمتلك أكثر من 14 سنة خبرة في مجال الطيران الحربي بالإضافة الى خضوعة لبرامج تدريبية داخل الإمارات وخارجها.

أما سلطان فهو حاصل على بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والإتصالات من جامعة "برايتون" وحاصل على الماجيستير والدكتوراة من جامعة "جريفيث" الأسترالية.

وقد شملت الإختبارات الطبية 6 مراحل مختلفة تضمنت إختبارات نفسية وشخصية بالشروط الموضوعة من وكالة "ناسا" الفضائية والمركز الروسي للفضاء "روسكوموس"

وتأتى هذه المرحلة بعد ان أطلق الشيخ محمد بن راشد برنامج الإمارات لرواد الفضاء لاختيار 4 رواد مواطنين واعدادهم وتدريبهم ليتم ارسالهم لاحقا الى محطة الفضاء الدولية خلال الخمس سنين المقبلة.

وتامل الإمارات بأن تكون الدولة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تحقيق برنامج يستكشف كوكب المريخ، بالاضافة الى عزم دولة الإمارات على إطلاق "مسبار الامل" الى الكوكب الاحمر ليكون أول مسبار آلي عربي بحلول عام 2021.

مصدر الصورة: gulfnews

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