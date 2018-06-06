وزير أردني يغادر حاملا كرسيه

أخبار الآن | عمّان - الأردن (وكالات)

قالت مصادر أردنية إن وزير حقيبة سيادية أخذ كرسيه الخاص من مكتبه إلى منزله بعد أن قدمت حكومة هاني الملقي استقالتها، وأكدت المصادر أن الوزير جلب إلى الوزارة كرسيا فاخرا دون أن يسجله في اللوازم، كونه مريح وتعود عليه خلال عمله السابق قبل الوزارة، وبعد أن قدمت حكومة الملقي استقالتها حزم الوزير أمتعته مباشرة ونقل كرسيه بسيارة شحن من نوع "بيك آب" تابعة لقسم الحركة في الوزراة.



وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وهدف القرار إلى نزع فتيل الاحتجاجات الكبيرة على سياسات الحكومة الاقتصادية، وإجراءات التقشف التي قدمتها.وكان الرزاز يشغل منصب وزير التعليم في الحكومة المستقيلة، وهو اقتصادي عمل في السابق في البنك الدولي. وقد أثار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والزيادة المقترحة على ضرائب الدخل احتجاجات كبيرة استمرت أربعة أيام متوالية.

وجاءت السياسات الحكومية بناء على توجهات صندوق النقد الدولي، وبعد تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد، وكان الملقي قد رفض سحب مشروع القانون الذي تقدمت به حكومته للبرلمان، قائلا إن الأمر يعود للبرلمان إما بالموافقة على المشروع أو رفضه وهو التصريح الذي أجج المظاهرات المعارضة وأدى لتوسعها.



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