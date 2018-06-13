مراقبون: البغدادي أوعز بإستغلال البادية في شرق سوريا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تصاعدت مؤخراً الهجمات التي ينفذها داعش على مواقع قوات النظام السوري وحلفائه في البادية السورية , في وقت ذكرت فيه تقارير أن التنظيم الارهابي يخطط لمرحلة جديدة من الهجمات.
و حذر خبراء و مراقبون من أن داعش قد ينفذ هجمات جديدة تنفيذاً لخطط كان قد كشفها زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي لاتباعه بهدف شن حزمة هجمات إنطلاقاً من البادية السورية شرقي البلاد.
وأسفرت هجمات مفاجئة نفذها منذ مطلع الشهر الحالي في البادية السورية عن مقتل العشرات من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وبعد ستة أشهر على طرده منها، تمكن مسلحوه وإثر سلسلة عمليات انتحارية، من إقتحام مدينة البوكمال الحدودية مع العراق وخاضوا فيها مواجهات عنيفة ضد قوات النظام وحلفائها لأيام قبل أن ينسحبوا منها الاثنين.
ويقول الباحث نوار أوليفر من مركز عمران للدراسات، ومقره إسطنبول، لوكالة الصحافة الفرنسية "عندما أعلن النظام السوري أو الحكومة العراقية أنهما تمكنا من دحر التنظيم، لم تكن تلك التصريحات دقيقة".
ويوضح أن النظام السوري بدعم من حلفائه "تمكن من طرد التنظيم من مدينة دير الزور والبوكمال والميادين وتدمر، لكنه لم يتمكن من القضاء عليه في البادية، وهذه هي مشكلته الرئيسية اليوم".
وتُعد المناطق الصحراوية الأكثر مناسبة للإرهابيين للتواري عن الأنظار وشن هجماتهم، بعدما باتوا يسيطرون على نحو ثلاثة في المائة من الأراضي السورية فقط.
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