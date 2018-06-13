مراقبون: البغدادي أوعز بإستغلال البادية في شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

تصاعدت مؤخراً الهجمات التي ينفذها داعش على مواقع قوات النظام السوري ‏وحلفائه في البادية السورية , في وقت ذكرت فيه تقارير أن التنظيم الارهابي ‏يخطط لمرحلة جديدة من الهجمات.‏



و حذر خبراء و مراقبون من أن داعش قد ينفذ هجمات جديدة تنفيذاً لخطط كان قد كشفها زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي لاتباعه بهدف شن حزمة هجمات إنطلاقاً من البادية السورية شرقي البلاد.‏

وأسفرت هجمات مفاجئة نفذها منذ مطلع الشهر الحالي في البادية السورية عن ‏مقتل العشرات من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.‏

وبعد ستة أشهر على طرده منها، تمكن مسلحوه وإثر سلسلة عمليات انتحارية، ‏من إقتحام مدينة البوكمال الحدودية مع العراق وخاضوا فيها مواجهات عنيفة ‏ضد قوات النظام وحلفائها لأيام قبل أن ينسحبوا منها الاثنين.‏

ويقول الباحث نوار أوليفر من مركز عمران للدراسات، ومقره إسطنبول، لوكالة ‏الصحافة الفرنسية "عندما أعلن النظام السوري أو الحكومة العراقية أنهما تمكنا ‏من دحر التنظيم، لم تكن تلك التصريحات دقيقة".‏

ويوضح أن النظام السوري بدعم من حلفائه "تمكن من طرد التنظيم من مدينة ‏دير الزور والبوكمال والميادين وتدمر، لكنه لم يتمكن من القضاء عليه في ‏البادية، وهذه هي مشكلته الرئيسية اليوم".‏

وتُعد المناطق الصحراوية الأكثر مناسبة للإرهابيين للتواري عن الأنظار وشن ‏هجماتهم، بعدما باتوا يسيطرون على نحو ثلاثة في المائة من الأراضي السورية ‏فقط.‏



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