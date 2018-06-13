قيادي في داعش: البغدادي أمر بتصفية الجولاني بسبب إنشقاقه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

كشف القيادي في تنظيم داعش بسوريا "صدام الجمل" أسراراً جديدة عن ‏زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي والخلافات ‏التي تسببت بإقتتال بين التنظيم وجبهة النصرة الى جانب مصادر تمويل التنظيم التي قال إن أغلبها تأتي من الخارج.‏



و إعترف الجمل بتلقيه هدية من البغدادي وهي رسالة تتضمن تسميته من قبله ‏بـ "أبو رقية الأنصاري" فضلاً عن مبلغ مالي , موضحاً أن الخلاف والاقتتال بين ‏النصرة وداعش هو بروز أبو محمد الجولاني الذي علم بمحاولة تصفيته من قبل ‏داعش.

ويعد الجمل واحداً من قيادات الصف الأول في تنظيم داعش وقاد أولى الفصائل ‏المسلحة في البو كمال السورية، وإنتمى الى تنظيم داعش بعدما شغل منصباً ‏أمنياً ولاية الفرات.‏

يروي صدام عمر حسن الجمل (40 عاماً) وهو سوري الجنسية في معرض ‏إعترافاته أمام محكمة التحقيق المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب , ويقول ‏إن أول ظهور لجبهة النصرة قبل إنشقاقها عن تنظيم داعش كان في مناطق ‏معينة من الحسكة ودير الزور وكان يقودهم شخص يدعى ابو ماريا الهراري، ‏ومعه عدد من القيادات وكان أبو محمد الجولاني أمير الشام لجبهة النصرة آنذاك".‏

ويشير الى ان "جبهة النصرة بدأت تنشط بالخفاء في البوكمال التي كانت تحت ‏سيطرتي ونفوذي، وان جميع التشكيلات او المجاميع المسلحة كانت تخشاني في ‏تلك المناطق لما اتمتع به من نفوذ وكثرة في الاتباع حتى أنشأوا محكمة شرعية ‏وقمت بإغلاقها في وقت لاحق".‏

ويوضح الانصاري أبرز الخلافات والتي أدت الى إنشقاق جبهة النصرة عن ‏داعش قائلا "إن السبب الرئيس هو بروز الجولاني اذ اصبح اسما كبيرا وعلم ‏بأن هناك مخططًا لتصفيته من قبل داعش ، وان القوة والسلاح كانا بيده في ذلك ‏الوقت ولم يكن للخليفة البغدادي ثقل كونه كان في العراق وقد بعث بقياداته من ‏العراق الى الشام".‏

ويذكر ان بين اولئك القادة "أبو علي الأنباري وعبد الناصر أبو أسامة العراقي ‏وحجي بكر والبيلاوي جاؤوا لإقناع الجولاني بالتوجه للعراق واللقاء بالخليفة، ‏لكنه رفض وكان الانشقاق سرياً في بداية الامر حتى تحول الى علني".‏

‏"واكد قائلا بعد ان اص‎ ‎بحت جبهة النصرة تنشط واخذت بالسيطرة على عدة ‏مناطق عملوا على استهدافي كوني كنت صاحب النفوذ وامتلك السلاح ويتبعني ‏اشخاص كثيرون حتى أن تنظيم داعش كان يستهدفني".‏‎ ‎

وزاد صدام الجمل ان "جبهة النصرة قامت باستهدافي لاكثر من مرة ومن خلال ‏الانتحاريين، وتمكنوا من قتل اثنين من اشقائي وخطف احدهم وتم تفجير منزلي ‏وقمت باخلاء عائلتي الى خارج البوكمال حتى أعلنت الحرب على النصرة".‏

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