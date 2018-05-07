داعش يدعي اغتيال فاروق الجبوري بينما القاتل إبنه

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن جريمة قتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الجبوري في الموصل جنائية وليست إرهابية وهو ما يدل على فشل دعاية داعش وحملته الخاصة بإستهداف إنتخابات العراق.



و ذكر بيان عن المتحدث بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار قوله إن نجل الجبوري إعترف خلال التحقيقات الأولية بإرتكابه الجريمة لأسباب تتعلق بخلافات عائلية.

وكان داعش تبنى عملية إغتيال المرشح العراقي فاروق محمد الجبوري بعد أن إقتحم مسلحون تابعون له منزل المرشح الواقع في قرية اللزكة ضمن ناحية القيارة جنوبي الموصل.

والجبوري ليس أول مرشح يقتل في العراق، ففي نهاية أبريل الماضي، قتل المرشح عن قائمة "دولة القانون" التي يرأسها نوري المالكي، نجم الحسناوي، جراء إطلاق نار خلال تواجده لتسوية نزاع عشائري في بغداد.

وكان تنظيم داعش توعد في تسجيل صوتي في أبريل الماضي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق في 12 مايو الحالي.

وهذه الانتخابات هي الأولى التي يشهدها العراق بعد دحر تنظيم داعش الذي احتل لنحو ثلاث سنوات على ما يقارب من ثلث مساحة البلاد.



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