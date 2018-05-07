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مقتل أحد عناصر داعش بإحدى مدن روسيا بعد مواجهة عنيفة

أخبار الآن | موسكو - روسيا ( وكالات ) 

قُـتلَ أحدُ عناصر تنظيم داعش وأصيب ثلاثةُُ من قواتِ الأمن الروسي في مدينة نيزني نوفغورود بروسيا ، بعد اشتباكٍ مسلح مع قواتِ الأمن الروسي 

وفي التفاصيل .. أوقفت السلطات الشخص للتحققِ من أوراقه، لكنها فوجئت بإطلاقه النار على الأمن ، قبل أن يلوذَ بالفرار ، ولاحقت الشرطة الرجل وأردته قتيلا بعد مواجهةٍ بالأسلحة النارية داخل شقة كان يؤجرها في نيزني نوفغورود.

وأعلن داعش لاحقا مسؤوليته عن الحادث وعن انتماء الرجل للتنظيم ، وأثارت هذه الحادثة قلق الصحافة الإنجليزية، حيث يتوقع توافد آلاف الإنجليز للمدينة لمتابعة مباراة منتخب بلادهم أمام بنما الشهر المقبل.

وبحسب وسائل إعلامية روسية، فقد أصيب 3 عناصر من الأمن الروسي أثناء المواجهة المسلحة مع الرجل المنتمي لتنظيم داعش جنوب نيزني نوفغورود ، وهي من المدن التي ستستضيف أحد مبارايات كأس العالم للمنتخب الإنجليزي .

وتمكنت قوات الأمن الروسي من إردائه قتيلاً رغم الاشتباك المسلح جنوب المدينة . 

 

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#أخبار عالمية #داعش #روسيا #الإرهاب

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