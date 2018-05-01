هاربة من داعش: الرجال اعتدوا علينا جنسياً ونساؤهم ضربننا

أخبار الآن | اربيل - العراق (خاص)

تعرضت النساء اللاتي اختطفهن تنظيم داعش وسباهن للتعذيب الشديد بالضرب والحرق وغيرها من الأساليب ذلك فضلا عن الإعتداء الجنسي. تتحدث ريتا حبيب في شهادتها الخاصة لأخبار الآن عن تجربتها مع التنظيم عندما كانت مختطفة في العراق حيث كُسرت عظام في جسدها عدة مرات وتعرضت للحرق والإغتصاب.

"ريتا" فتاة مسيحية حملت في قلبها ذكريات لأربع سنوات من العذاب النفسي والجسدي من قبل تنظيم داعش الذي اختطفها من بلدتها "بغديدا" بقضاء الحمدانية في سهل نينوى عام 2014، وسردت ريتا قصة بيعها في أسواق النخاسة إلى أن وصل بها الأمر لمدينة الرقة في الشمال السوري، قبيل تحريرها من قوات سوريا الديمقراطية، وساهمت حين ذلك منظمة شلومو للتوثيق في إنقاذ ريتا وإعادتها إلى ذويها. ورغم معاناتها لدى التنظيم، إلا أنها تحمل إرادة قوية بالعيش حياة طبيعية وسط مطالبات بالتعويض المادي لتمكينها في حياتها.



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