المقاومة اليمنية تسيطر على مفرق المخا قرب تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن ( غرفة الأخبار )



سيطرت المقاومة الوطنية اليمنية على مفرق المخا غرب تعز، بدعم من القوات الإماراتية.

ألوية العمالقة اليمنية سيطرت على مرتفعات عدة في جبهة الساحل الغربي، أهمها جبل الخزان، وسط انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي بجبهة الساحل الغربي.

وتواصل ألوية العمالقة تقدمها تجاه مفرق البرح، بعد أن كبدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر مادية وبشرية فادحة.

وكشفت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي أمرت قيادات سياسية بالدفع برجال الأمن وحراس المنشآت إلى جبهات القتال.

ويقضي قرار الحوثيين بأن يكتفي كل قيادي حوثي باثنين أو ثلاثة فقط كمرافقين أمنيين.



وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي تواجه صعوبة في توفير تعزيزات عسكرية،

في ظل ما تشهده من انهيار في خطوط دفاعاتها، بعد تكثيف الهجوم عليها في الأيام الأخيرة.



من الرياض الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات

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