التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة قرب مطار أبها الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباطه محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار باتجاه مدينة أبها السعودية ومطارها الدولي.



و قال التحالف العربي في بيان إنه نفذ عملية نوعية تم خلالها إستهداف الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من مدينة صعدة اليمنية , مضيفاً أن مطار أبها الدولي يعمل بشكل طبيعي بعد أن تم رصد وتدمير طائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من المطار.

و أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران كما أعرب عن قلقه بشأن "نية الحوثيين مواصلة الهجمات ضد السعودية، واستهداف غيرها من البلدان في المنطقة".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أكد أن الدفاع الجوي السعودي أحبط هجمات بعشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع التي يطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

و أكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية والتحالف العربي يعترضان العديد من الصواريخ صوب الأراضي السعودية.

وتقود السعودية منذ 26 آذار / مارس 2015 تحالفاً عسكرياً يدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة ميليشات الحوثي المدعومة من إيران.

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