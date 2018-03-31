السعودية تعترض صاروخ أطلقه الحوثيين على نجران

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

أكدت قناة الإخبارية السعودية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران جنوبي المملكة، يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق الحوثيين عدة صواريخ استهدفت الرياض، تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي، ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الاثنين الماضي، إن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه السعودية، قد تشكّل "جريمة حرب"، ونقلت "فرانس برس" بيانا للمنظمة الدولية قالت فيه إن الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي "وقد تشكل جريمة حرب".

وأضافت أن اعتراض الصواريخ عبر القوات الجوية السعودية "لا يعفي الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل المتهور"، وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم الأحد عن رصده لسبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة..

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