قريبا سيكون لمصر فيسبوك خاص بها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وسائل التواصل الإجتماعي أصبحت في أيامنا هذه الشغل الشاغل لكل كبير وصغير. ويبدو ان مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن فقررت أن يكون لها فيسبوك خاص حماية لاستقرارها.

وفي هذا الإطار أعلن وزير الاتصالات المصري المهندس ياسر القاضى الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنينن وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

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وكشف ياسر القاضىي أنه "قريبا جدا سيكون لدينا فيسبوك مصري خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".



وأضاف ياسر القاضى، خلال كلمته بورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل، أنه بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التى تمولها دول فى استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم فى سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.



وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من القانون فى وزارة العدل وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، وذلك لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

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