ماذا حققت العملية الشاملة "سيناء 2018"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تمكنت المجموعات القتالية المشتركة من الجيش المصري والشرطة بتنظيم دوريات ومجموعات أمنية وكمائن لضبط عدد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي, وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا لاخر تطورات العملية الشاملة في سيناء.

بعد مرور أربعة أسابيع على بدأ العملية الشاملة التي يخوضها الجيش المصري في سيناء والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي, أعلن المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، عن اعتقال ثلاثة أفراد من الجماعات الإرهابية بحسب ما جاء في البيان, إضافة إلى القضاء على أربعة أفراد، بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادا لتعاون معلوماتي من أبناء المنطقة.

العملية التي اشترك فيها الجيش المصري مع قوات الشرطة، أدت أيضا إلى استهداف وتدمير 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات و 3 سيارات مفخخة, والقضاء على 12 فردا إرهابيا مسلحا، خلال تبادل لإطلاق النار، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا كانت تستخدم مخازن تحت الأرض, عثر بداخلها على 34 صاروخا وقذائف أر بى جى, وكميات كبيرة من مادتي سي فور و"تي ان تي" شديدة الانفجار, ودمر الجيش مخزنا ومعملا لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد، عثر بداخله على عدة عبوات مضادة للأفراد، وقنابل يدوية، و200 مفجر, إضافة لتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية، والتحفظ على عدد من السيارات و الدراجات النارية, وتفجير وإبطال مفعول 83 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف القوات على محاور التحرك.



وتمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. كما أعلن الجيش المصري عن مقتل ضابط ومجند واصابة ضابطين و 4 مجندين نتيجة للعمليات القتالية.

هذه العملية الشاملة بمثابة ضربة قاصمة للإرهاب، وفق ما ذكر خبراء مصريون في مكافحة الجماعات المتشددة، وأكدوا أن النتائج المحققة من خلال العملية الشاملة، دمرت نواة الإرهاب وقضت عليه.

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