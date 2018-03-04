مسئول دولي يشيد بجهود مصر لمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف ، بجهود مصر لمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، معربا عن تعاطفه وتضامنه العميقين مع ضحايا الإرهاب في مصر.

وأشاد المسئول الدولي، بشجاعة وتضحيات الشعب المصري الذي يواجه هذه الآفة بعزم وثبات. وأوضح فورونكوف أن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى مناقشة واحدة من أكبر التحديات في العالم اليوم وهي آفة الإرهاب، لافتا إلى أن التهديد ليس جديدا، وأن لمصر تجربة طويلة وثابتة على خط المواجهة للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

بعد أن تنتهي العملية العسكرية الشاملة في مصر سيناء 2018 وتطهيرها تماما من الإرهابيين، ماذا يمكن أن تفعله الحكومة المصرية لتنمية شبه الجزيرة ومنع سقوطها في براثن الإرهاب مرة أخرى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام ٢٠١٤ ومستمرة حتى عام ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى إجمالي ٢٧٥ مليار جنيه مصري.

الرئيس وجه نداء وطنياً إلى جميع المواطنين ورجال الأعمال من أبناء مصر بالتبرع لصندوق تحيا مصر باعتباره الوعاء القائم بالفعل، الذي يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، التي تعد مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى.

و في آخر التطورات في عملية سيناء 2018 اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيانها الرابع عشر حول العملية اليوم الأحد عن مقتل 10 ارهابيين شديدي الخطورة في سيناء، ضمن إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"

وقد تمّ القضاء على الإرهابيين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عقب ورود معلومات تفيد بتحصن عدد منهم بأحد المباني المهجورة بنطاق مدينه العريش، كما تمّ ضبط ستة بنادق آلية وكميات من الذخائر .

واستهدفت القوات الجوية ستة أهداف للمتشددين ، ودمرت سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف القوات المسلحة بمناطق العمليات.

وخلال العملية ألقي القبض على 245 فرد من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائياً، كما أفرج عن عدد آخر بعد التحقق من وضعهم الأمني.

وعلى الاتجاه الإستراتيجي الغربي، تمكنت القوات الجوية المصرية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية.

و في سياق مواز أعلنت الجهات الأمنية في مصر ،اليوم الأحد، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في إحدى محافظات الصعيد جنوب البلاد.

وعثرت الجهات الأمنية بحوزة المتهمين على أسلحة متنوعة ونظارات ميدان وخطط تفصيلية لاستهداف مرافق أمنية وحكومية ومباني كنسية وشخصيات عسكرية وأمنية.

وكشفت التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية أنهم نجحوا في الهروب من منطقة سيناء، مسرح العملية الشاملة 2018، والتوجه إلى محافظة الصعيد للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

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